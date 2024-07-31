Росія оштрафувала Google та TikTok за заборонений контент

Компанії отримали штраф через невиконання розпорядження регулятора зв'язку Роскомнагляду щодо забороненого контенту.

Про це повідомляє Reuters.

Таганський районний суд Москви оштрафував Google на 5 мільйонів рублів (58 038 доларів) і TikTok на 4 мільйони рублів за те, що вони не змогли виявити контент, який дуже схожий на контент, який їм раніше було наказано видалити.

Росія вже кілька років вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вона вважає незаконним, накладаючи невеликі, але постійні штрафи, коли бачить невиконання вимог.

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Москва особливо критикує Google за видалення YouTube-каналів російських ЗМІ та громадських діячів.

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Нагадаємо:

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До кінця поточного тижня швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах може знизитися до 40%, а до кінця наступного - вже до 70%.