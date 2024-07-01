У Міндовкіллі шукатимуть інвесторів для будівництва сміттєобробних заводів: треба 4-5 млрд євро

ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" допомагатиме Міндовкіллю у пошуку зацікавлених інвесторів для пілотних проектів з будівництва сміттєобробних заводів на Київщині, Івано-Франківщині та у Закарпатській області.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як йдеться в повідомленні, установа працюватиме з міжнародними компаніями та організаціями, поширюватиме інформацію про наявні проєкти та підбиратиме актуальні пропозиції на запит іноземних інвесторів.

"Ще до війни Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна створюватиме максимально комфортні умови для західних інвесторів. Тоді іноземним інвесторам був вперше запропонований механізм "Інвест-няня". Сьогодні цей інструмент має ще більш важливе значення - вже для відновлення країни.

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Інвестори можуть на вигідних умовах профінансувати такі інфраструктурні проєкти, як будівництво заводів, терміналів, нових освітніх об'єктів, рекреаційних зон. Держава зі свого боку надає всю необхідну підтримку", - зазначив заступник міністра з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко.

За підрахунками міністерства, для створення мережі сміттєобробних заводів Україні потрібно понад 4-5 млрд євро. Для виконання Водної рамкової директиви та реалізації всіх запланованих заходів у найближчі шість років - 8 мільярдів євро.

Економічна правда

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