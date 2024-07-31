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На Дніпропетровщині збудують нове протирадіаційне укриття за 150 мільйонів 

Середа, 31 липня 2024, 15:46 - Віктор Волокіта
 
Проєкт укриття

У місті Покров Нікопольського району на Дніпропетровщині збудують нове протирадіаційне укриття у місцевому ліцеї. 

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури. 

Згідно з повідомленням, загальний бюджет проєкту становить 147,8 млн гривень. 

Проєкт передбачає зведення укриття як окремої підземної споруди з трьома евакуаційними виходами.

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Зараз на об’єкті ведуться роботи з виймання ґрунту. 

Завершити будівництво планують до кінця 2024 року.

Встановлений строк експлуатації споруди – 100 років. 

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Проєкт отримав кошти державної субвенції, розподіл якої цього року відбувався з використанням екосистеми DREAM

"З початком повномасштабного вторгнення всі заклади освіти міста Покров перейшли на дистанційну форму, в тому числі і Покровський ліцей №8, в якому навчалося майже 400 учнів. Аби повернути дітей до очного навчання, було вирішено будувати нове протирадіаційне укриття", - розповіли в пресслужбі міністерства. 

Нагадаємо:

На Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей. 

Економічна правда 

будівництво Мінвідновлення
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