На Дніпропетровщині збудують нове протирадіаційне укриття за 150 мільйонів 

Проєкт укриття

У місті Покров Нікопольського району на Дніпропетровщині збудують нове протирадіаційне укриття у місцевому ліцеї.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Згідно з повідомленням, загальний бюджет проєкту становить 147,8 млн гривень.

Проєкт передбачає зведення укриття як окремої підземної споруди з трьома евакуаційними виходами.

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Зараз на об’єкті ведуться роботи з виймання ґрунту.

Завершити будівництво планують до кінця 2024 року.

Встановлений строк експлуатації споруди – 100 років.

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Проєкт отримав кошти державної субвенції, розподіл якої цього року відбувався з використанням екосистеми DREAM.

"З початком повномасштабного вторгнення всі заклади освіти міста Покров перейшли на дистанційну форму, в тому числі і Покровський ліцей №8, в якому навчалося майже 400 учнів. Аби повернути дітей до очного навчання, було вирішено будувати нове протирадіаційне укриття", - розповіли в пресслужбі міністерства.

Нагадаємо:

На Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.

Економічна правда