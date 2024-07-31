В Україні прогнозують підвищення цін на пшеницю: причина 

В Україні з 3,5 млн га землі зібрано понад 14,7 млн тонн пшениці, контракти на закупівлю української пшениці укладені не лише на серпень, а й на вересень, а ціни демонструють тренд на зростання.

Про це повідомили в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"На СРТ-ринках пшениці спостерігається зростання цін на $5-6 на тонні, тоді як на ринках CIF – лише на $1. Зазвичай, першими зростають ціни на ринках CIF, тому така ситуація вказує на проблеми трейдерів із покриттям контрактів. Через це трейдери заохочують фермерів вищими цінами", - зазначають аналітики.

У "ПУСК" прогнозують, що такий локальний перекіс може тривати близько двох тижнів.

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У морських портах Одеси умовні ціни на пшеницю найближчого тижня коливатимуться у межах 175-189 $/т на базисі СРТ, на умовах CIF Констанца – 205-215 $/т.

У повідомленні йдеться, що у довгостроковій перспективі ціни на пшеницю зростатимуть. Вагомим фактором, що буде підтримувати рух цін вгору, є світове зниження виробництва зерна.

"Європейські ринки зерна демонструють нестабільність. У ЄС очікується скорочення виробництва пшениці на 10 млн тонн, в РФ – на 10 млн тонн, а в Україні – на 3-4 млн тонн. Тільки США прогнозують збільшення виробництва на 4 млн тонн, що не перекриє падіння в ЄС і РФ. Тому світові ціни ймовірно будуть зростати на тлі зниження виробництва", - додають у "ПУСК".

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Економічна правда