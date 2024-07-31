Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середній курс долара до гривні у понеділок 31 липня у банках України знизився, - до рівня 41,35 грн за долар, євро коштує 44,88 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 40.65 - 41.42, євро - 43.90 - 44.90.

Ощадбанк: долар - 40.95 - 41.60, євро - 44.05 - 45.05.

ПУМБ: долар - 40.90 - 41.40, євро - 44.30 - 44.90

monobank (при оплаті карткою): долар - 40.83 - 41.31, євро - 44.10 - 44.8

На 12:22 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,21 – 41,30 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,66 – 44,85 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 31 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0291 грн/$.

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