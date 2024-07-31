Українські банки збільшили обсяги видачі готівки: що вплинуло

Видача готівки з кас українських банків за перше півріччя 2024 року збільшилася (на 12,6%) та становила 1 343 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку

Як стверджують в НБУ, це зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція.

"Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій", - йдеться в повідомленні.

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Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за січень-червень цього року становив 1 307 млрд грн. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Нагадаємо:

Українські банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження цього тренду.

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Економічна правда