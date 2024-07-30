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Укртрансбезпека створює Раду доброчесності: намагатиметься протидіяти корупції

Вівторок, 30 липня 2024, 17:50 - Віктор Волокіта

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) створює Раду доброчесності – консультативно-дорадчий орган, що сприятиме забезпеченню прозорості та підзвітності діяльності Укртрансбезпеки.

Про це повідомляє Мінінфраструктури. 

Як йдеться в повідомленні, ключова мета Ради доброчесності – зміцнити стійкість системи запобігання і протидії корупції в Службі. 

Зокрема, проведення аналізу та сприяння побудови антикорупційної комплаєнс-системи в Укртрансбезпеці, а також надання рекомендацій та сприяння реалізації заходів з усунення корупційних ризиків.

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Згідно з повідомленням, до Ради доброчесності можуть приєднатися представники громадських організацій, що обізнані з діяльністю Укртрансбезпеки та є фахівцями у сфері запобігання корупції. 

Для цього громадські організації мають надати інформацію про кандидатури представників (до трьох осіб) до складу Ради. 

"Громадські організації мають підтвердити стаж", - також додали в міністерстві.  

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Нагадаємо:

Українські автоперевізники за пів року заплатили штрафів на суму понад 280 мільйонів.

Економічна правда

Мінвідновлення транспорт корупція
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