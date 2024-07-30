Нелегальні АЗС: БЕБ вилучило дизпаливо та бензин на 4,5 млн 

Детективи ТУ Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київщини.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що пальне зберігалось на одній із місцевих нафтобаз.

"Надалі фальсифікований бензин та дизпаливо продавали через мережу автозаправних станцій, що працювали без касових апаратів, не мали жодних дозвільних документів і сертифікатів якості", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в БЕБ, в результаті санкціонованих обшуків на 4 заправках та нафтопереробному заводі детективи Бюро вилучили понад 70 тонн фальсифікованого дизельного пального та 18 тонн бензину марки А-95. Їх орієнтовна вартість складає 4,5 млн грн.

Також БЕБ вилучило 4 модульні станції для заправки, 12 ємностей для зберігання пального, 2 вантажних автомобілі з автоцистернами та мікроавтобус.

Нагадаємо:

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Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Загальна ринкова вартість вилученої із незаконного обігу підакцизної продукції становить майже 365 млн грн.

Економічна правда