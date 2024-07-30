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В російських магазинах зникла частина продуктів після депортації мігрантів — РосЗМІ

Вівторок, 30 липня 2024, 16:36 - Віктор Волокіта

Вода і деякі продукти харчування почали зникати з полиць магазинів "Пятерочка" в Ярославській, Іванівській та Костромській областях, у яких торговельна мережа займає близько 40-50% ринку.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times з посиланням на телеграм-канал Mash, який розмістив відео спустошених полок у магазинах. 

За даними Mash, проблеми з поставками хліба, круп, борошна, спецій і пляшок із водою виникли ще минулого тижня. 

Як зазначають видання, спочатку вони перестали продаватися в деяких магазинах "Пятерочка" в Ярославлі, а потім "епідемія голих полиць" поширилася на Рибінськ, Ковров і окремі міста Іванівської та Костромської областей.

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Згідно з інформацією Mash, причиною став збій у роботі розподільчих центрів компанії X5 Group, звідки товари надходять у магазини. 

Після антимігрантських рейдів, унаслідок яких частину співробітників депортували з Росії, центрам бракує близько 1 тис. робітників.

Нагадаємо:

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Центральний банк Росії 26 липня через високу інфляцію підвищив ключову ставку з 16% до 18%.

Економічна правда

Росія продукти міграція
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