Вплив ТЦК: на АЗС впали продажі скрапленого газу після його подорожчання 

Динаміка роздрібних цін на LPG в Україні у липні 2024 р., грн/л А-95

З 22 по 29 липня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 62 коп./л, до 27,98 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Згідно з повідомленням, минулого тижня преміуммережі — ОККО і WOG — знову збільшили вартість пального на 50 коп./л, до 28,99 грн/л і 28,98 грн/л відповідно. Вартість газу в SOCAR збільшилася на 1 грн/л, до 28,99 грн/л.

"Приват" підвищив ціни за тиждень на 1,13 грн/л, до 28,93 грн/л. До цін у преміальних мережах також зросла вартість газу у дніпропетровського оператора Neftek (28,99 грн/л, + 1 грн/л).

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Тим часом мережа VST у Дніпропетровській і Хмельницькій областях знизила ціни на ресурс на 50 коп./л.

Ціни в роздробі продовжують збільшуватися вслід за гуртовими.

Так, за тиждень гуртові ціни на газ зросли на 970 грн/т (52 коп./л), до 45 340 грн/т (24,5 грн/л), але в місячній динаміці приріст становив 6 830 грн/т (3,69 грн/л), що поки позначилося на стелах зростанням на 1,38 грн/л.

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Зі слів операторів, останнім часом спостерігається суттєве зменшення проливів газу на АЗК. "Важко сказати, що стало причиною зниження реалізації… чи ціни, чи ТЦК, але продажі впали на 15-20%", — розповіли в одній із мереж центрального регіону країни.

Вплив ТЦК підтверджують і в іншій мережі регіону. "Регіонально бачимо падіння за фактом появи великої кількості постів оповіщення ТЦК та СП", — додали в ній.

У великій мережі зазначили, що теж фіксують зниження проливів, але не таке значне: у середньому мінус 3%. "Крім ціни, просідання може бути викликане попередньо високою базою порівняння. Коли ціни росли, споживачі заливали до повного, а тоді певний період затишшя", — зазначили в мережі.

Оператори вважають, що при збереженні динаміки в гурті вартість скрапленого газу може зрости до 30-32 грн/л.

"Залишки більш дешевого ресурсу закінчуються, маржі майже немає, тому втримувати ціни немає чим", — зазначили в одній із мереж.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Економічна правда