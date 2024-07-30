АРМА шукає управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно"

Комплекс залишається у задовільному стані однак, на складі зберігається близько 300 тон простроченої продукції та сировини, яка потребує утилізації.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що невдовзі АРМА оголосить конкурс на обрання управителя.

Комплекс має великий потенціал для розвитку та створення до тисячі робочих місць. Вартість комплексу оцінюється в понад 558 мільйонів гривень. Підприємство володіє ліцензією на виробництво та займається дистрибуцією.

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Повідомляється, що стратегічний для регіону завод може розпочати роботу одразу після призначення.

25 липня під час робочої поїздки до Дніпропетровської області заступник Голови АРМА Грігол Катамадзе оглянув цей актив.

Огляд підтвердив, що комплекс знаходиться у задовільному стані, а повний запуск виробництва дозволить забезпечити робочими місцями понад тисячу мешканців регіону.

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Ефективний управитель зможе постачати регіон харчовими продуктами, створити робочі місця та забезпечити стабільні надходження до державного бюджету.

Однак, на складі зберігається близько 300 тонн простроченої продукції та сировини, яка потребує утилізації. Продукція заводу не є арештованою, але через її зберігання на території заводу, АРМА підходить до питання управління активом системно.

Це не зупиняє процес відбору управителя, а свідчить про те, що АРМА робить усе можливе для підвищення інвестиційної привабливості активів.

Невдовзі АРМА оголосить конкурс на обрання управителя. Всіх зацікавлених осіб закликаємо долучитися до участі у конкурсі та позмагатися за можливість розвивати потужності заводу, тим самим посилюючи економіку України.

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