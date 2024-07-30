Прибуткові компанії не поспішають кредитуватися: фінансуються з альтернативних джеред

В Україні банківськими кредитами не користуються операційно прибуткові компанії, яким належить близько двох третин сукупних операційних прибутків.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України на червневий звіт про фінансову стабільність.

Згідно з повідомленням, загальна операційна рентабельність операційно прибуткових позичальників українських банків у 2023 році становила 8,6%, тоді як компаній, що не залучають кредитних коштів в українських банках, – 13,7%.

"Значна частина таких підприємств здатна фінансувати свою діяльність за рахунок власних ресурсів і, ймовірно, не потребує додаткових кредитних коштів", - зазначили в пресслужбі НБУ.

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Згідно з повідомленням, половина з компаній, що не беруть кредити в банках, фінансується з альтернативних джерел. Наприклад, за рахунок зовнішніх запозичень, зокрема від інших компаній бізнес-груп.

Разом із зовнішніми боргами відношення позик до ВВП становить близько 41%, тож закредитованість бізнесу не є низькою.

"Посилення воєнних дій, руйнування інфраструктури, дефіцит електроенергії та кваліфікованих кадрів погіршили очікування підприємств усіх секторів", - також розповіли в НБУ.

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У Нацбанку також додали, що завантаженість виробничих потужностей промисловості лишається нижчою за довоєнний рівень, у багатьох секторах виробництво може бути збільшене без додаткових інвестицій. Водночас вкладення в модернізацію стримуються воєнними ризиками.

"З одного боку, помірна закредитованість бізнесу сприяла успішному проходженню кризового періоду від початку війни, з іншого, – відновлення економіки потребуватиме суттєвого збільшення запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках", - вважають в НБУ.

Нагадаємо:

Українські банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження цього тренду.

Економічна правда