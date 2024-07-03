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Україна ще на крок наблизилась до переведення енергоринку на європейські рейки

Середа, 3 липня 2024, 20:22 - Микола Топалов

Комісія з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг призначила "Українську енергетичну біржу" адміністратором передачі даних.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора у середу.

Призначення адміністратора передачі даних – один з обов’язкових кроків на шляху імплементації важливого для енергетичного сектору України закону про REMIT, який повинен повноцінно запрацювати в Україні з 1 січня 2025 року.

Суть цього закону в тому, щоб попередити зловживання на оптових енергетичних ринках, і при цьому забезпечити рівні умови для всіх його учасників.

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"УЕБ розпочинає надання нової послуги щодо збору, агрегації та надання регулятору інформації про здійснені учасниками ринку господарсько-торговельні операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами", - повідомляє компанія.

Як наголошується, платформа адміністратора передачі даних має забезпечити обмін інформацією між учасниками оптового енергетичного ринку та Регулятором REMIT.

"Запуск платформи є важливим кроком для покращення прозорості та ефективності енергетичного ринку України. Ми впевнені, що нова платформа АПД UEEX стане важливим інструментом для учасників ринку, забезпечуючи зручний та ефективний обмін інформацією з Регулятором", — заявив гендиректор УЕБ Олександр Коваленко.

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Більше про повне об’єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу та проблеми на цьому шляху, читайте в інтерв’ю ЕП з директором Energy Community Артуром Лорковські.

Читайте також: Шлях до прозорості енергетичного ринку

Економічна правда

енергетика Україна
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