В Британії згорнуть державні проєкти, щоб закрити діру в бюджеті

Канцлерка оголосила про негайні скорочення на мільярди доларів, спрямовані на ліквідацію прогалин у державних фінансах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлерка Рейчел Рівз оголосила про низку заходів для зміцнення державних фінансів Великобританії, звинувативши попередній консервативний уряд у створенні чорної діри в 22 млрд фунтів стерлінгів (28,3 млрд дол), і дала зрозуміти, що може підвищити податки в бюджеті наприкінці жовтня, щоб допомогти збалансувати фінансові книги.

Новий канцлер казначейства Великої Британії, який перебуває на посаді трохи більш як три тижні, заявив, що припинить зимові виплати на паливо для заможних пенсіонерів, скасує заплановані реформи системи соціального захисту дорослих і відмовиться від деяких транспортних проєктів, наполягаючи на їхньому проведенні: "Якщо ми не можемо собі цього дозволити, ми не можемо цього робити".

Реклама:

У своїй промові в парламенті Рівз заявила, що після вступу на посаду вона виявила низку проблем з державними витратами, які залишилися "непрофінансованими і нерозкритими" останньою консервативною адміністрацією на чолі з колишнім прем'єр-міністром Ріші Сунаком і колишнім канцлером Джеремі Хантом.

За її словами, серед них - переплата 6,4 млрд фунтів стерлінгів цього року на систему притулку і ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів на непрофінансовані транспортні витрати.

Рівз також заявила, що виконає незалежні рекомендації щодо підвищення заробітної плати працівникам державного сектору на суму 9 млрд фунтів стерлінгів.

Реклама:

Тиск на витрати на оборону, зарплати в державному секторі та соціальне забезпечення може зрости ще більше, пишуть вони, а це означає, що "подальше підвищення податків виглядає неминучим".

Нагадаємо:

Керівник майном російського мільярдера Петра Авена погодився виплатити майже 1 млн дол через ухилення від санкцій.

Велика Британія та Україна підписали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.