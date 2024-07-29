"Укрзалізниці" не вдається повернути родовище граніту

Перлівське (Адабаське) родовище граніту залишається під контролем ТОВ "Управління механізації та транспорту Трансбуд" (УМТАТ ТБ), яке купило спецдозвіл з аукціону Держгеонадр у 2023 році.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на постанову Північного апеляційного господарського суду (ПАГС).

ПАГС відмовився задовольнити апеляційну скаргу і позов АТ "Укрзалізниця" (УЗ), залишивши в силі рішення Господарського суду міста Києва від 19.10.2023. Постанова хоч і може бути оскаржена, однак набрала законної сили з дня прийняття.

Суд не встановив наявність процедурних порушень при проведенні аукціону та укладенні договору з переможцем аукціону.

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Як повідомлялося, Перлівське (Адабаське) родовище гранітів раніше контролювало АТ "Укрзалізниця" (наданий в 2007 р. спецдозвіл мав термін дії до 2016 року).

В УЗ неодноразово намагалися внести зміни та продовжити дію дозволу, але марно.

В липні 2022 р. компанія УМТАТ ТБ попросила Державну службу геології та надр України виставити родовище на аукціон.

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З третьої спроби, 07.02.2023 Держгеонадра розіграли спеціальний дозвіл на Перлівське (Адабаське) родовище. Оскільки аукціон був другим повторним, стартував із ціни 3,7 млн грн (це на 50% дешевше, ніж лот пропонувався на перших торгах). Переможець запропонував 3,84 млн грн.

За тиждень після аукціону в Укрзалізниці заявили, що торги були незаконними. "Зазначений кар’єр належить АТ "Укрзалізниця", як і земельна ділянка, на якій він знаходиться", – повідомили в державній компанії. І пообіцяли вжити всіх можливих законних заходів для забезпечення захисту інтересів стратегічно важливого для держави підприємства, а також передати до правоохоронних органів факти порушення чинного законодавства під час організації аукціону.

Втім УМТАТ ТБ безперешкодно викупив виграний лот і в березні 2023 року отримав спецдозвіл на видобування гранітів (терміном дії до березня 2043 року).

За даними видання, станом на березень 2024 р. до користування надрами приватна компанія не приступила.

ТОВ "Управління механізації та транспорту Трансбуд" контролюють Євгеній Колопенюк, Ігор Крохмаль, Сергій Тараненко.

Нагадаємо:

Повторні аукціони з продажу чотирьох спецдозволів на користування надрами, заплановані на вівторок 23 липня, не відбулися.

Економічна правда