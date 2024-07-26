БЕБ викрило незаконне ввезення елітних авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили незаконне ввезення елітних авто з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ встановили, що група осіб, використовуючи благодійну організацію, на пільгових умовах, під виглядом гуманітарної допомоги завозили автомобілі в Україну. Замість того, аби відправити авто за призначенням, підозрювані продавали транспортні засоби за готівку.

Детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання фігурантів, вилучили документи та компʼютерну техніку, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

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Як йдеться в повідомленні, наразі одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Вперше в Україні особі повідомлено про підозру у контрабанді товарів.

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Економічна правда