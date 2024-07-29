В Україні попит на пікапи зріс утричі: що обирають 

PEUGEOT Landtrek

У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Як йдеться в повідомленні, це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи", - зазначається в повідомленні.

Реклама:

За даними "Укравтопрому", найпопулярнішим пікапом у І півріччі був PEUGEOT Landtrek.

У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:

PEUGEOT Landtrek - 397 од.; MITSUBISHI L200 - 361 од.; TOYOTA Hilux - 341 од.; FORD Ranger - 79 од.; ISUZU D-Max - 61 од.

Нагадаємо:

Реклама:

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто. Це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда