В Україні попит на пікапи зріс утричі: що обирають
Понеділок, 29 липня 2024, 09:15 -
У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Як йдеться в повідомленні, це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи", - зазначається в повідомленні.
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За даними "Укравтопрому", найпопулярнішим пікапом у І півріччі був PEUGEOT Landtrek.
У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:
- PEUGEOT Landtrek - 397 од.;
- MITSUBISHI L200 - 361 од.;
- TOYOTA Hilux - 341 од.;
- FORD Ranger - 79 од.;
- ISUZU D-Max - 61 од.
Нагадаємо:
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З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто. Це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Економічна правда
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