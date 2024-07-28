Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту у Донецькій області
За добу з 27 на 28 липня росіяни обстріли шахту у Донецькій області. На момент обстрілу в ній перебувало 27 працівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За повідомленням Міністерства енергетики, у Донецькій області ворог здійснив обстріл території однієї з шахт, у якій на той момент перебувало 27 працівників. Шахта не була знеструмлена, пожежі не виникло.
Окрім цього, у Вінницькій області через технологічні порушення вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та приєднаних до неї побутових споживачів. Усіх споживачів заживили.
У Закарпатській області короткочасно відключалась високовольтна повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.
Нагадаємо:
За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 27 липня планують застосовувати з 18:00 до 22:00.
Економічна правда