Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту у Донецькій області

За добу з 27 на 28 липня росіяни обстріли шахту у Донецькій області. На момент обстрілу в ній перебувало 27 працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням Міністерства енергетики, у Донецькій області ворог здійснив обстріл території однієї з шахт, у якій на той момент перебувало 27 працівників. Шахта не була знеструмлена, пожежі не виникло.

Окрім цього, у Вінницькій області через технологічні порушення вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та приєднаних до неї побутових споживачів. Усіх споживачів заживили.

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У Закарпатській області короткочасно відключалась високовольтна повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 27 липня планують застосовувати з 18:00 до 22:00.

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Економічна правда