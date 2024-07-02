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Список сумнівних інвестпроєктів поповнили 12 кейсів  

Вівторок, 2 липня 2024, 16:23 - Віктор Волокіта

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, до регулятор додав: 

Загалом у списку вже є 330 сумнівних інвестиційних проєктів.

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"Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

У червні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

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Економічна правда

НКЦПФР компанії інвестиції
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