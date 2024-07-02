Список сумнівних інвестпроєктів поповнили 12 кейсів  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зокрема, до регулятор додав:

Bitcoin Minetrix – https://bitcoinminetrix.com/ru

F2Hash – https://f2hash.com/

BitFuFu – https://www.bitfufu.com/

TEC Crypto – https://www.teccrypto.com/

BDSwiss – https://km.bdswiss.com/ru/

FXCC – https://www.fxcc.com/uk

Binarymate – https://binarymate.com/ru

DAXBASE – https://daxbase.com/ru

CENTOBOT – https://www.centobot.com/ru

BinBot PRO – https://binbotpro.com/ru

Forex Prop Firm (FPF) – https://home.forexpropfirm.com/

Connext – https://tradewith.connextfx.com/

Загалом у списку вже є 330 сумнівних інвестиційних проєктів.

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"Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У червні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

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Економічна правда