Список сумнівних інвестпроєктів поповнили 12 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Зокрема, до регулятор додав:
- Bitcoin Minetrix – https://bitcoinminetrix.com/ru
- F2Hash – https://f2hash.com/
- BitFuFu – https://www.bitfufu.com/
- TEC Crypto – https://www.teccrypto.com/
- BDSwiss – https://km.bdswiss.com/ru/
- FXCC – https://www.fxcc.com/uk
- Binarymate – https://binarymate.com/ru
- DAXBASE – https://daxbase.com/ru
- CENTOBOT – https://www.centobot.com/ru
- BinBot PRO – https://binbotpro.com/ru
- Forex Prop Firm (FPF) – https://home.forexpropfirm.com/
- Connext – https://tradewith.connextfx.com/
Загалом у списку вже є 330 сумнівних інвестиційних проєктів.
"Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
У червні Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Економічна правда