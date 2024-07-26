United24 зібрав 500 тисяч доларів для України за допомогою Lego
Платформа United24 завершила дві частини проєкту Ukraine in LEGO Bricks, завдяки яким було зібрано понад 500 тисяч доларів для України.
Про це йдеться у релізі United24, який був наданий для ЕП.
"Завдяки двом частинам проєкту, в яких представили вісім конструкторів, присвячених архітектурним памʼяткам — об’єктам культурної спадщини України, було зібрано понад 500 000$", - йдеться у повідомлення.
Зазначається, що кошти, зібрані з розіграшу першого "дропу" конструкторів, були спрямовані на напрям "Відбудова України", з другого — на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області.
Водночас у день закриття збору United24 подарували звільненому з російського полону заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу LEGO-модель Ханського палацу. Для створення моделі було використано 2238 деталей, а її вага становить 1,227 кг. Ханський палац — єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури, зазначає платформа.
Нагадаємо:
United24 і Lego Creators створили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам. Серед них – Київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, одеська опера.
Всі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.
Економічна правда.