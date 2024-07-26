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United24 зібрав 500 тисяч доларів для України за допомогою Lego

П'ятниця, 26 липня 2024, 16:24 - Артур Крижний

Платформа United24 завершила дві частини проєкту Ukraine in LEGO Bricks, завдяки яким було зібрано понад 500 тисяч доларів для України.

Про це йдеться у релізі United24, який був наданий для ЕП.

"Завдяки двом частинам проєкту, в яких представили вісім конструкторів, присвячених архітектурним памʼяткам — об’єктам культурної спадщини України, було зібрано понад 500 000$", - йдеться  у повідомлення.

Зазначається, що кошти, зібрані з розіграшу першого "дропу" конструкторів, були спрямовані на напрям "Відбудова України", з другого — на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області.

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United24

Водночас у день закриття збору United24 подарували звільненому з російського полону заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу LEGO-модель Ханського палацу.  Для створення моделі було використано 2238 деталей, а її вага становить 1,227 кг. Ханський палац — єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури, зазначає платформа.

Нагадаємо:

United24 і Lego Creators створили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам. Серед них – Київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, одеська опера. 

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Всі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.

Економічна правда.

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