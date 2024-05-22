United24 і Lego Creators присвятили українським пам’яткам нові конструктори

Київські Золоті ворота фото: United24

United24 і Lego Creators створили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам. Серед них – Київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, одеська опера.

Про це йдеться у релізі United24.

"Щасливі презентувати другий дроп ініціативи #UKRAINEinLEGObricks, яка знайомить світ з визначними памʼятками України. У ній – п’ять нових моделей: київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, Підгорецький замок, Одеський національний академічний театр опери та балету і Миколаївська астрономічна обсерваторія", – йдеться у повідомленні.

Бахчисарайський Ханський палац фото: United24

Конструктори неможливо купити, однак їх можна виграти за внесок від 24 дол на відбудову школи в Дніпропетровській області. Всього автори проєкту розіграють 15 конструкторів – по три кожного виду.

Реклама:

Одеський національний академічний театр опери та балету фото: United24

Збір триватиме з 20 травня по 20 червня. Усі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.

Над проєктом працювали творці з чотирьох країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України.

Реклама:

#UKRAINEinLEGObricks – це продовження проєкту #LEGOwithUKRAINE, у якому були представлені Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та "Ластівчине гніздо". Перший дроп допоміг зібрати 15 мільйонів гривень, які були спрямовані на відбудову України.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року на платформі United24 стартував розіграш моделей визначних пам’яток України від Lego Creators, всі кошти від якого направили на відновлення будинків у Київській області.