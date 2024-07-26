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Завод Bayraktar запрацює на повну лиш після завершення великої війни

П'ятниця, 26 липня 2024, 15:45 - Олексій Артемчук

Завод з виробництва безпілотників Bayraktar повноцінно запрацює в Україні після завершення війни з РФ.

Про це повідомляє Euronews.

"Ми працюємо з Baykar Makina в різних вимірах, включаючи створення заводу", — заявив український посол у Туреччині Василь Боднар. 

Завод Baykar Makina з виробництва безпілотників Bayraktar повноцінно запрацює в Україні після завершення війни з Росією. 

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За його словами Київ активно співпрацює з турецькою компанією в оборонній сфері. 

Посол України відмовився надавати подробиці про завод з безпекових причин, проте зазначив, що прогрес у цьому плані помітний. Він також підкреслив, що Київ співпрацює з Turkish Aerospace Industries (TAI). 

Нагадаємо:

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Виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 турецька компанія Baykar інвестує в три в проєкти в Україні 100 мільйонів доларів.

Турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотників Bayraktar TB2 – підписала угоду про експорт та співпрацю з Міноборони Саудівської Аравії. Підписаний документ став найбільшим експортним контрактом в історії Туреччини. 

технології Туреччина Україна завод
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