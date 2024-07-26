Енергетики зменшили обсяги обмеження світла у п'ятницю

Енергетики зменшили обсяги обмеження світла: до 15:00 буде діяти одна черга відключень. Раніше одна черга діяла лише до 13:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

До 15:00 та у проміжках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

3 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

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Причина зменшення обсягу обмежень зараз - екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Раніше, "Укренерго" доводив до обленерго наступні обмеження споживання:

До 13:00, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00 планували обмежувати одну чергу відключень.

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З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.