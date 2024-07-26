Пентагон виявив бухгалтерські помилки у допомозі для України на 2 мільярди доларів

Похибка виникла через неправильну оцінку вартості боєприпасів, ракет та іншої зброї, відправленої в Україну: загальна сума допущених помилок зростає до 8,2 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на уряд США.

Пентагон виявив додаткові помилки в розрахунках боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправлених в Україну, на суму 2 млрд дол, що збільшило загальну суму неправильно оцінених матеріалів до 8,2 млрд дол.

Повідомляється, що міністерство оборони США зіткнулося з проблемами точної оцінки оборонних товарів, відправлених в Україну, через нечіткість бухгалтерських визначень.

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У 2023 році Пентагон заявив, що для підрахунку мільярдних обсягів матеріалів, відправлених в Україну, співробітники використовували відновлювальну вартість замість амортизаційної вартості.

Помилка на 6,2 млрд дол відкрила шлях для відправлення до Києва ще мільярдів доларів.

З того часу було виявлено ще 2 млрд дол завищеної вартості. Як наслідок, в Україну може бути відправлено додатково озброєння на суму 2 млрд дол, щоб покрити суму допомоги, затверджену адміністрацією Байдена.

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Зазначається, що нечітке визначення вартості в Законі про іноземну допомогу і відсутність конкретних вказівок щодо оцінки для Адміністрації Президента призвели до невідповідностей у звітності про вартість військової допомоги.

До прикладу 10 транспортних засобів були оцінені в 7 050 000 дол, тоді як супровідна документація свідчить, що вони мали бути оцінені в нуль, тобто за їхньою залишковою вартістю.

Міністерство оборони заявило, що погодилося з усіма рекомендаціями та окреслило заходи для розв'язання цих проблем.

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