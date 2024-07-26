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В Україні в 2 рази зросла кількість людей з гральною залежністю з початку року

П'ятниця, 26 липня 2024, 10:32 - Олексій Артемчук
 

На 18% більше осіб було включено до реєстру лудоманів за перші шість місяців 2024 року, ніж за попередні 2,5 роки. 

Про це повідомляє пресслужба платформи відкритих даних Опендатабот..

Зазначається, що 7 874 особи налічує Реєстр лудоманів. Кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя 2024 року.

В повідомленні йдеться, що 4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. 

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Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. 

Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 людину.

Загалом за три роки існування переліку до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, 94% з яких —  за останні 1,5 роки.

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економіка Україна
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