В Україні в 2 рази зросла кількість людей з гральною залежністю з початку року

На 18% більше осіб було включено до реєстру лудоманів за перші шість місяців 2024 року, ніж за попередні 2,5 роки.

Про це повідомляє пресслужба платформи відкритих даних Опендатабот..

Зазначається, що 7 874 особи налічує Реєстр лудоманів. Кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла у 2 рази за перше півріччя 2024 року.

В повідомленні йдеться, що 4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.

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Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб.

Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 людину.

Загалом за три роки існування переліку до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, 94% з яких — за останні 1,5 роки.

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