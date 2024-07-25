Фонд гарантування реалізував активів держбанків РФ на 5,2 мільярда доларів

За два роки Фонд гарантування вкладів фізосіб провів на Prozorro.Продажі 415 успішних аукціонів з реалізації активів російських банків, на яких залучив 5,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі", передає Укрінформ.

"Наприкінці липня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав продаж активів російських держбанків через систему Prozorro.Продажі. Йдеться про активи АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк") та ПАТ "Промінвестбанк". За два роки у системі успішно завершилося 415 онлайн-аукціонів з продажу активів цих банків на понад 5,2 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що середній показник конкуренції на таких аукціонах становить 3 учасники, середнє зростання ціни - 22%. За ці активи на електронних торгах вже позмагалися понад 700 учасників.

Реклама:

Найбільше учасників зібрав аукціон із продажу Volkswagen Passat 2015 року випуску - 48 осіб. За результатами торгів вартість активу збільшилася зі стартових 224,4 тис грн до 610 тис грн.

Найдорожчий проданим лотом за цей період стали права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання, а також іменних акцій. Лот продано на голландському аукціоні за понад 683 млн грн. ⠀

Усі кошти від реалізації вилучених російських активів спрямовують у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Реклама:

Нагадаємо:

Господарський суд Києва за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заарештував грошові кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" ("ФіК") у справі про стягнення з нього 46 млрд грн.

Наприкінці липня – на початку серпня Фонд гарантування вкладів буде проводити аукціони з продажу майна АТ "Промінвестбанк". На торги в системі Прозорро.Продажі будуть виставлені паркомісця у Києві.