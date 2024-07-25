Споживання електроенергії в Україні знизилося на 6% - "Укренерго"

На ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.

Про це повідомили в прес-службі "Укренерго".

При цьому, як йдеться в повідомленні, зменшився і дефіцит потужності – з ремонт повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

Нагадаємо:

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У четвер 25 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть лише 6 годин: з 16:00 до 22:00 одна черга.

Зменшення обмежень стало можливим завдяки відчутному зменшенню дефіциту в енергосистемі.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Економічна правда