Енергетики додали годину світла для всіх областей України

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях відключення світла почнуться з 17:00, а не з 16:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька область: графіки відключень почнуть діяти з 17:00, а не з 16:00 і триватимуть до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Доповнено. За повідомленням НЕК "Укренерго", застосування заходів обмеження перенесено з 16:00 на 17:00 - 22:00 для всіх областей. З початком обмежень діятиме одна черга.

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Раніше повідомлялося, що у четвер 25 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть лише 6 годин: з 16:00 до 22:00 одна черга.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Реклама: Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.