Кавуни в Україні найдешевші за останні три роки: ціни продовжують падати

EastFruit

Ціни на кавуни 18 липня мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що ціни на місцеві кавуни в Україні продовжують стрімко знижуватися практично щодня і вже набагато нижчі за рівень минулого року.

Минулого тижня середні гуртові ціни на кавуни в Україні знизилися до рівня 15 грн/кг, що стало мінімальним показником щонайменше за останні три сезони.

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Станом на четвер, 18 липня, гуртові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати в діапазоні 5-14 грн/кг залежно від якості, сорту та обсягу пропонованої партії.

Повідомляється, що таке різке падіння цін на кавуни у нинішньому сезоні зумовлено кількома причинами. Насамперед це релокація виробництва цієї культури в Україні.

Зниження ціни на кавуни фермери пояснюють різким збільшенням пропозиції місцевих кавунів на ринку. Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої половини липня, темпи дозрівання кавунів істотно прискорилися.

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Аномальна засуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів на полях, що тільки посилює темпи зниження цін.

Додаткове навантаження на ринок надають стабільні поставки кавунів в Україну з країн Центральної Азії, де ця продукція на сьогодні набагато доступніша і вищої якості.

Ще з початку поточного тижня оптові партії кавунів в Україні реалізовувалися практично за найвищими цінами серед країн регіону моніторингу проєкту. Дорожчою ця продукція надходила в продаж тільки на польському ринку.

Економічна правда