Кавуни в Україні найдешевші за останні три роки: ціни продовжують падати
Ціни на кавуни 18 липня мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.
Про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що ціни на місцеві кавуни в Україні продовжують стрімко знижуватися практично щодня і вже набагато нижчі за рівень минулого року.
Минулого тижня середні гуртові ціни на кавуни в Україні знизилися до рівня 15 грн/кг, що стало мінімальним показником щонайменше за останні три сезони.
Станом на четвер, 18 липня, гуртові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати в діапазоні 5-14 грн/кг залежно від якості, сорту та обсягу пропонованої партії.
Повідомляється, що таке різке падіння цін на кавуни у нинішньому сезоні зумовлено кількома причинами. Насамперед це релокація виробництва цієї культури в Україні.
Зниження ціни на кавуни фермери пояснюють різким збільшенням пропозиції місцевих кавунів на ринку. Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої половини липня, темпи дозрівання кавунів істотно прискорилися.
Аномальна засуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів на полях, що тільки посилює темпи зниження цін.
Додаткове навантаження на ринок надають стабільні поставки кавунів в Україну з країн Центральної Азії, де ця продукція на сьогодні набагато доступніша і вищої якості.
Ще з початку поточного тижня оптові партії кавунів в Україні реалізовувалися практично за найвищими цінами серед країн регіону моніторингу проєкту. Дорожчою ця продукція надходила в продаж тільки на польському ринку.
Економічна правда