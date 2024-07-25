Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середній курс долара до гривні у четвер 25 липня у банках України знизився, - до рівня 41,65 грн за долар, євро коштує 45,335 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 40.98 - 41.58, євро - 44.30 - 45.30.

Ощадбанк: долар - 41.3 - 41.85, євро - 44.95 - 45.80.

ПУМБ: долар - 41.30 - 41.80, євро - 44.80 - 45.40

monobank (при оплаті карткою): долар - 41.15 - 41.649, євро - 44.5 - 45.241

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,48 – 41,6 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,07 – 45,25 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 25 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2174 грн/$.

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Станом на 24 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 10 копійок, євро - на 23 копійки.