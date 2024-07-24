Погіршення бізнес-динаміки на наступні пів року прогнозують 56% опитаних підприємств

Частка українських компаній, які очікують погіршення бізнес-динаміки протягом наступних шести місяців, становить 56% опитаних.

Про це свідчить опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) "Бізнес під час війни", пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, які оприлюднила ЄБА, 27% не очікують змін і 16% вважають, що стан справ протягом шести місяців покращиться.

"Попри це, 47% топменеджерів планують розширення бізнесу, зокрема, зростання клієнтської бази та виробництва, вихід на міжнародні ринки тощо", - констатують у ЄБА.

Реклама:

Водночас 45% опитаних топменеджерів оцінюють стан справ у їхньому бізнесі як задовільний, а 27% - як позитивний, інші 27% оцінюють поточну ситуацію в бізнесі скоріше негативно.

Кількість компаній-членів асоціації, що працюють у повному обсязі, зменшилася порівняно з початком року до 64% із 78%.

Відповідно зросла кількість обмежень, що їх застосовують компанії: наразі з обмеженнями працюють 36% опитаних, серед найпоширеніших - нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (60%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (46%).

Реклама:

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення у 48% бізнесу знизилися доходи, тоді як у 47% - зросли, не змінилися у 6%.

Як повідомили в ЄБА, факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають мобілізацію (71%), атаки на українську енергосистему (61%), війну/окупацію територій (58%), нестачу кваліфікованих працівників (58%).

Бізнес зберігає фінансову стійкість, але дещо погіршив оцінку фінансових резервів порівняно з початком 2024 року. Більше половини компаній (53%) мають резерви на рік і більше, тоді як під час попереднього опитування таких було 65%.

Наголошується, що втрати бізнесу від війни продовжують зростати. Станом на середину 2024 року для 26% опитаних компаній вони становлять до $1 млн, 31% повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн, 17% - про втрати понад $10 млн, не зазнали втрат лише 14% опитаних компаній.

На сьогодні у 86% опитаних членських компаній асоціації є працівники в лавах ЗСУ.

Близько половини компаній (46%) повідомляє, що серед мобілізованих або добровольців - критичні для роботи підприємства фахівці, зокрема керівники, інженери, ІТ-фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

73% компаній планують залучати фінансування для розвитку бізнесу.

Серед труднощів в отриманні кредитування компанії згадують високі ставки, бенефіціарів-нерезидентів, невідповідні терміни, повільне ухвалення рішення.

Опитування проводилося з 7 до 25 червня 2024 року, участь у ньому взяли 95 топменеджерів членських компаній ЄБА (юридичні особи).

Нагадаємо:

Понад 3,3 тис. перевірок компаній та підприємців запланувала цього року Державна податкова служба. На перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам.

Економічна правда