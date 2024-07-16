Українці взяли пільгових кредитів по "єОселя" на майже 9 мільярдів з початку року

За програмою доступної іпотеки "єОселя" видано пільгових кредитів на 8,7 млрд грн із початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За програмою пільгових іпотечних кредитів "єОселя" українці отримали 5137 пільгових кредитів на 8,7 млрд грн із початку 2024 року.

Зазначається, що загалом за весь час дії програми майже 11 500 українських сімей змогли придбати нове житло, отримавши кредити на понад 18,1 млрд грн.

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Зокрема, з початку року кредити отримали:

Військові та правоохоронці – 2642

Українці, які не мали власного житла – 1314

Педагоги – 380

Медики – 379

Ветерани – 161

ВПО – 150

Вчені – 111

В повідомленні додають, що з початку року 3740 кредитів видали на придбання житла на вторинному ринку, 1397 – на первинному, з яких 287 – на стадії будівництва.

"Пільговою ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Також цією програмою можуть скористатися інші категорії громадян, для яких процентна ставка становить 7%", – нагадала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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Взяти кредит за програмою "єОселя" можна в 10 банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк та Таскомбанк.

Нагадаємо:

Понад 4200 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя від початку 2024 року.

Іпотечні кредити на 7 млрд грн взяли українці за програмою єОселя від початку 2024 року.