Енергетики повернули обмеження світла для Києва та 13 областей

Енергетики повернули обмеження світла в деякі області України: з 16:00 і до кінця доби в Києві та ще 13 областях діятиме одна черга відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, одну чергу застосовуватимуть у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Раніше, графіки відключень були скасовані у цих регіонах.

У решті регіонів – без відключень до 18:00.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Реклама: Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Нагадаємо:

Енергетики скасували графіки вимкнення світла в середу 24 липня в денні години майже по всій країні.

Економічна правда.