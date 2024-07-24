Брак кадрів подвоїв зарплати окремих банкірів: на кого "полюють" банки

На банківському ринку відчувається справжній кадровий голод, який штовхає зарплати вгору.

Про це розповіли менеджери по роботі з персоналом під час круглого столу, пише Finclub

"Є дефіцит певних спеціалістів. І якщо компанії він потрібен, а їх обмаль, то працівники можуть отримувати, навіть перехресно, пропозиції на подвійну зарплату. І тут вже грейдинг фактично не впливає. Не має значення, скільки ти платиш, яка в тебе політика оплати праці", – каже директорка департаменту управління персоналом Кредобанку Олена Скиба.

"Грейдинг – це групування посад за певними факторами з метою стандартизації оплати праці. Наприклад, всі посади в компанії можуть оцінюватись за рівнем відповідальності, вартістю помилки, умовами роботи тощо. На основі цих даних визначається оклад для кожної посади", - йдеться в повідомленні.

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Грейдинг перестає працювати через високий попит, який диктує ціну. "Є попит високого рівня на певних працівників. І той, хто зможе, той його і забере", – пояснила Олена Скиба. Як приклад, вона зазначила, що "більшість банків зараз "полює" на IT-аналітиків".

"Грейдингова система не працює і ми займаємося перекупом ключових працівників. Це є проблемою банків зараз. У нас є певна категорія працівників, які отримують "X" суму окладу, і їхня вартість на ринку – "X". Але якщо певному банку конче необхідний саме цей спеціаліст, саме ці навички, офер приходить в два рази більше. Так генерується штучна завищеність працівника на ринку", – розповіла директорка з управління персоналом Сенс Банку Олена Велика.

Про цю проблему каже і HR-директорка ОТП Банку Крістіна Фехер.

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"Грейдинг не працює. Є ситуації, коли людину хедхантять в іншу компанію на мультиплікатор "2", але буває й інша ситуація, коли ми вимушені брати для себе співробітника із мультиплікатором "2", і виникає фінансовий дисбаланс всередині підрозділу, в тебе ламається система оплати. Тому що новачки, які приходять, хочуть більшу заробітну плату", – зазначила Крістіна Фехер.

Через це вакансії довго не закриваються.

"У нас збільшився строк закриття вакансій на 48% з початку війни. Це пов’язано із кадровим голодом і тим, що немає на ринку людей, які нам цікаві", – пояснила Крістіна Фехер.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Проєкт – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Фактично це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням.

Економічна правда