У Київській області встановлять понад 50 МВт когенераційних установок

У трьох районах Київської області встановлять 19 когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт для забеспеченні електроенергією та теплом громадян восьми населених пунктів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Вони будуть встановлені на обʼєктах з централізованим теплопостачанням у 8 населених пунктах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів.

За словами Кравченко, установки дозволять взимку забезпечити людей електроенергією та теплом. Їх потужність – від 1 до 35 МВт.

Реклама:

"Доручив облгазу та ДТЕК не зволікати – "зелене світло" на реалізацію проєктів. З нашого боку також жодних бюрократичних перепон. Монтаж має відбутися у найкоротші терміни. Бо це про нормальні умови життя для мешканців Київщини, попри постійні атаки ворога", - зазначив голова Київської ОВА.

Нагадаємо:

У Харкові планують встановити понад 100 МВт розподіленої генерації.

Реклама:

Економічна правда