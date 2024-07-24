ЄБА, AmCham і "Укртютюн" закликали ВР підтримати урядовий законопроєкт про акцизи на тютюн

Європейська бізнес асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні (AmCham) та Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби у версії Кабінету міністрів.

Про це ідеться в повідомленні на сайті ЄБА, пише "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно передбачити підхід Європейського Союзу (ЄС) щодо визначення єдиного курсу євро до гривні протягом року (станом на 1 жовтня попереднього року на весь наступний рік) із метою забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств – найбільших платників податків України, на чому, згідно з офіційним висновком до законопроекту та відповідними листами, наполягають як Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС, так і Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України", - зазначається в повідомленні.

В асоціаціях впевнені, що ініціативи деяких народних депутатів України щодо внесення концептуальних змін до вже прийнятого в першому читанні рішення в частині зміни ставок акцизного податку на тютюнові вироби несуть значні ризики для Державного бюджету України, оскільки можуть спровокувати галопуюче зростання нелегального ринку сигарет, який надзвичайними зусиллями вдається зменшувати кілька місяців поспіль із урахуванням рекомендацій країн G7 та за лідерства Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Найбільш критичними та найбільш ризикованими ініціативами, на думку компаній-членів асоціацій, є пропозиції щодо встановлення адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби у розмірі 25% та порівняння ставки податку для сигарет і тютюнових виробів електричного нагрівання (ТВЕН).

Наголошується, що така ініціатива не відповідає європейському підходу та практиці країн-членів ЄС.

"Просимо врахувати позицію об'єднаної бізнес-спільноти під час ухвалення остаточного рішення щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби в межах подальшого розгляду та ухвалення законопроєкту №11090", - підсумували в асоціації.

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Раніше ухвалити законопроєкт про тютюнові акцизи у варіанті Кабміну закликали Спілка українських підприємців (СУП) та Американо-українська ділова рада (USUBC).

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

За законопроєктом, акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році він зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

Реалізація законопроєкт матиме наслідком збільшення доходів бюджету коштом додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.

Економічна правда