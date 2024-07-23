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Енергетики полегшили обмеження світла ввечері вівторка

Вівторок, 23 липня 2024, 21:57 - Артур Крижний

Енергетики зменшили кількість черг відключень ввечері вівторка: з 21:00 до 24:00, діятимуть дві черги замість трьох.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень замість трьох", - йдеться у повідомленні.

Причина полегшення - фактичне споживання електроенергії нижче прогнозного рівня.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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