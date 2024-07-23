Яхта Медведчука перебуває в Хорватії під безстроковим арештом - Офіс генпрокурора

Яхта екслідера партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді, продовжує бути безстроково затриманою в рамках санкцій; Офіс генпрокурора вживає усіх необхідних заходів для забезпечення арешту та конфіскації майна кума Путіна.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора та речниця ОГП Надія Максимець в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Заяви АРМА про те, що наразі агентство не змогло реалізувати арештовану в Хорватії яхту через відсутність обвинувального акту у кримінальному провадженні від Офісу генпрокурора є безпідставними та вводять в оману громадськість.

Оскільки АРМА, одержавши рішення національного та хорватського судів про конфіскацію яхти та її реалізацію, не встигла за цей строк реалізувати цей актив, Офіс генпрокурора спільно з МЗС та колегами з інших правоохоронних органів вжили всіх заходів для накладення європейських санкцій на це судно".

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Деталі: Як пояснюють прокурори, на сьогодні яхта "Royal Romance" також перебуває під арештом у двох провадженнях щодо вказаного екснардепа.

Спільними зусиллями Офісу генерального прокурора, МЗС та завдяки зібраній СБУ та ДБР доказовій базі, інституціям та уповноваженим особам ЄС було передано інформацію, необхідну для ухвалення рішення про накладення санкцій на активи екснардепа, включно з яхтою "Royal Romance".

Як наслідок, 27 травня 2024 року Європейський Союз впровадженні персональні санкції щодо підозрюваного та його дружини. Наразі яхта Royal Romance перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій — затримана у порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням Постійно діючої санкційної групи і не може залишити територію ЄС. Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації.

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Що передувало: Перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) не може продати арештовану яхти Royal Romance Віктора Медведчука, бо суд у Хорватії скасував її арешт.

Передісторія:

У квітні 2022 року прокурори та слідчі у співпраці з партнерами зі США розшукали яхту Медведчука та здобули докази, що вона йому належить. 23 травня 2022 Окружний суд м. Спліт (Хорватія) на виконання запиту ОГП про міжнародну правову допомогу ухвалив рішення про накладення арешту на це судно на максимально можливий строк, передбачений законодавством Хорватії — 2 роки.

Завдяки ефективній співпраці Офісу генпрокурора з компетентними органами Хорватії яхта утримувалася ще протягом місяця.

Лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.

Розуміючи, що терміни спливають, Офіс генпрокурора ініціював процес арешту цього активу за допомогою санкційних механізмів ЄС з метою недопущення виходу яхти з акваторії Хорватії та для забезпечення можливості її подальшої конфіскації та реалізації.

Українська правда.