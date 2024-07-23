Співробітники Neuralink хочуть продати акції компанії після успішного випробування імплантату на людині

Деякі співробітники компанії Neuralink Ілона Маска готуються продати акції компанії, що займається виробництвом мозкових імплантатів, після того, як їхня вартість різко зросла після першого випробування на людях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компенсація акціями є великим стимулом для працівників таких стартапів, як Neuralink. Акції, які вони отримують, не перебувають у вільному обігу, і працівники, які хочуть продати їх без благословення компанії, змушені використовувати складні схеми на нішевих приватних біржах.

Зараз деякі співробітники та інвестори Neuralink готуються до того, що компанія Маска запустить тендерну пропозицію вже наступного місяця, щоб викупити акції у співробітників, які бажають їх продати.

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Стрибок в оцінці Neuralink після запуску першого випробування на людях в січні очевидний з торгів на вторинному ринку. Хоча ці угоди невеликі за обсягом і не дають надійних даних для поточної оцінки Neuralink, всі вони вказують на зростання вартості - деякі з них досягли 8 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує вартість компанії в минулому році.

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Колишня співробітниця Neuralink подала до суду через подряпини від мавпи, жінка стверджує про небезпечні умови роботи з лабораторними мавпами.

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Економічна правда.