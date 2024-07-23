Росія планує збудувати нову космічну станцію: оприлюднила графік будівництва

Росія оприлюднила дорожню карту будівництва своєї нової космічної станції та наземної інфраструктури, перші модулі якої очікується запустити протягом трьох років.

Про це пише Space.com.

2 липня керівництво російського космічного агентства "Роскосмос" оголосило про плани створити новітню космічну станцію, відому як Російська орбітальна службова станція (РОСС).

Очікується, що перший модуль X-подібного форпосту, науково-енергетичного вузла, буде виведений на орбіту в 2027 році.

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До 2030 року вона планує пристикувати свої чотири основні модулі, а два модулі "спеціального призначення" заплановано приєднати до 2033 року. Роскосмос планує відправити перших космонавтів на станцію в 2028 році. У компанії припускають, що станція може працювати без екіпажу.

Російська орбітальна службова станція буде обертатися на тій самій висоті, що й Міжнародна космічна станція, приблизно 250 миль (400 км) над Землею. Орієнтовна вартість – близько 7 мільярдів доларів США.

Графік будівництва РОСС також залежить від успіху важкої ракети нового покоління "Ангара А5", яка пройшла три успішні орбітальні випробування з 2014 року і частково провалилася в 2021 році.

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Як пише видання, Росія є головним членом Міжнародної космічної станції з моменту запуску разом з NASA, Європейським космічним агентством, JAXA та Канадським космічним агентством. Для своєї нової станції РФ шукає партнерство з Бразилією, Індією, Китаєм та Південною Африкою, а також з іншими африканськими країнами.

Ще в 2021 році Роскосмос заявив про намір побудувати власну космічну лабораторію, наступницю своєї космічної станції "Мир". У середині 2022 року, після вторгнення в Україну та посилення напруженості між Росією та іншими західними країнами, Роскосмос оголосив про вихід з програми МКС "після 2024 року". Після цього повідомив, що залишиться на МКС до 2028 року.

"Хоча терміни відльоту з МКС залишаються невизначеними, графік сигналізує про намір російського космічного агентства просувати власні інтереси. Як вважають в Роскосмосі, цьому перешкоджають міжнародні угоди щодо МКС", - пише видання.

Нагадаємо:

З космодрому Східний у квітні не запустили важку ракету "Ангара-А5", пуск перенесли.

Економічна правда