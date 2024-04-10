Росія знову провалила запуск космічної ракети "Ангара-А5"

З космодрому Східний 10 квітня знову не запустили важку ракету "Ангара-А5", пуск знову перенесли на добу.

Про це повідомляє російське видання РБК.

Ракету вже намагались запустити напередодні, однак за кілька хвилин до старту прозвучали команди "відбій пуску" та "підготувати стоянку на 24 години".

"За дві хвилини до можливого старту автоматика зупинила процес старту через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку. У цій ситуації передбачено зливання палива", — прокоментував причини відбою запуску голова "Роскосмосу" Юрій Борисов.

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Запуск ракети перенесли на 24 години. Згодом Держкомісія допустила ракету до повторного запуску 11 квітня.

Нагадуємо:

Перший пуск важкої ракети-носія "Ангара-А5" з космодрому Східний із розгінним блоком "Оріон" мав відбутися 9 квітня, проте його скасували в останній момент.

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