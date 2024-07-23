Європа залишається головним ринком для російського трубопровідного газу

Протягом 2024 року Європа та Китай неодноразово змінювали одне одного як найбільшого покупця трубопровідного газу з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Європа має ключове значення для "Газпрому" навіть після того, як Росія обмежила постачання газу на Захід. У першій половині 2024 року російський газовий монополіст збільшив експорт до окремих країн ЄС на 26%, порівняно з попереднім роком.

Постачання трубопровідного газу "Газпрому" його небагатьом клієнтам, що залишилися в Європі, досягли 14,6 млрд кубометрів у період із січня до червня. Це значно нижче за річні рівні продажу в регіон у розмірі близько 130–175 млрд кубометрів до великої війни.

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Повідомляється, що це можна порівняти з 15,2 млрд кубометрів, які російський газовий гігант доправив у Китай за першу половину цього року.

Розрахунки показують, що за підсумками 2024 року Європа та Китай по черзі ставали найбільшими покупцями російського трубопровідного газу.

У загальній структурі імпорту Євросоюзу частка російського газу раніше становила 40%.

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30% газу до ЄС тепер постачає Норвегія, але для деяких країн, включно з Австрією, Угорщиною та Словаччиною, "Газпром" залишається критично важливим джерелом постачання газу.

Росія роками заявляла, що планує розширити продаж до Китаю. Постачання газу "Газпром"у до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру" має вийти на повну потужність у 38 млрд кубометрів на рік у 2025 році, а ще 10 млрд кубометрів на рік будуть доступні так званим далекосхідним маршрутом із 2027 року.

Досі РФ намагалася, але не змогла підписати, третій контракт із Китаєм на трубопровід через Монголію.

Нагадаємо:

Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, не занесених до санкційних списків.