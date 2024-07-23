Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Вівторок, 23 липня 2024, 11:40 -
Середній курс долара до гривні у вівторок 23 липня у банках України знизився, - до рівня 41,8 грн за долар, євро коштує 45,70 гривні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:
- ПриватБанк: долар - 41.15 - 41.75, євро - 44.70 - 45.70.
- Ощадбанк: долар - 41.35 - 41.90, євро - 45.00 - 45.90.
- ПУМБ: долар - 41.30 - 41.80, євро - 44.90 - 45.50
- monobank (при оплаті карткою): долар - 41.21 - 41.75, євро - 44.85 - 45.70
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,61 – 41,78 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,42 – 45,65 грн.
Раніше, НБУ оновив офіційний курс долара до нового максимуму у 41,49 гривні.
Економічна правда.
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