Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середній курс долара до гривні у вівторок 23 липня у банках України знизився, - до рівня 41,8 грн за долар, євро коштує 45,70 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 41.15 - 41.75, євро - 44.70 - 45.70.

Ощадбанк: долар - 41.35 - 41.90, євро - 45.00 - 45.90.

ПУМБ: долар - 41.30 - 41.80, євро - 44.90 - 45.50

monobank (при оплаті карткою): долар - 41.21 - 41.75, євро - 44.85 - 45.70

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,61 – 41,78 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,42 – 45,65 грн.

Раніше, НБУ оновив офіційний курс долара до нового максимуму у 41,49 гривні.

Економічна правда.

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