У Сумській області знеструмлювалися підстанції через ворожу атаку БПЛА на енергообʼєкт  

У Сумській області була здійснена атака БПЛА на енергетичний обʼєкт, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них споживачів у Сумській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, споживачів частково заживлено за резервною схемою.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу повітряної лінії одномоментно знеструмлювались споживачі у 6 населених пунктах.

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У Донецькій області через бойові дії вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та приєднаних до неї побутових споживачів. Споживачів заживлено.

За даними "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлені 503 населені пункти.

Через бойові дії також є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях.

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Нагадаємо:

Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.

Економічна правда