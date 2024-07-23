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У Сумській області знеструмлювалися підстанції через ворожу атаку БПЛА на енергообʼєкт  

Вівторок, 23 липня 2024, 11:38 - Віктор Волокіта

У Сумській області була здійснена атака БПЛА на енергетичний обʼєкт, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та приєднаних до них споживачів у Сумській і Чернігівській областях. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Як йдеться в повідомленні, споживачів частково заживлено за резервною схемою.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу повітряної лінії одномоментно знеструмлювались споживачі у 6 населених пунктах.

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У Донецькій області через бойові дії вимикалась високовольтна повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та приєднаних до неї побутових споживачів. Споживачів заживлено.

За даними "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлені 503 населені пункти.

Через бойові дії також є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях.

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Нагадаємо:

Завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень.

Економічна правда 

електроенергія Міненергетики Укренерго
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