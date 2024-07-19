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На Київщині зареєстрували новий індустріальний парк: чим займатиметься

П'ятниця, 19 липня 2024, 14:40

У Київській області з’явиться новий індустріальний парк "ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК". 

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

"Парк забезпечить роботою близько 3 000 мешканців Київщини", – зазначив заступник  міністра економіки Віталій Кіндратів.

"ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК" розміститься на площі 62 га в Новопетрівській сільській територіальній громаді Вишгородського району.

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Як зазначили в міністерстві, концепція парку передбачає залучення в його розвиток близько 6 млрд грн інвестицій. Зокрема, майже 4,3 млрд грн планує вкласти ініціатор створення "ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК" -  ТОВ "Промислово-технологічний парк "Київщина". Ще понад 1,5 млрд грн очікується від потенційних учасників.

"Парк спеціалізуватиметься, зокрема, на виробництві будівельних конструкцій і виробів, готових металевих виробів (крім машин і устаткування), машинобудуванні, харчових продуктів тощо. Також концепція парку передбачає розміщення на його території підприємств, які займаються науково-технічною діяльністю, діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій", - розповіли в пресслужбі Мінекономіки. 

Наразі в Реєстр індустріальних парків включено вже 86 парків.

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Нагадаємо:

Близько 4,5 тисяч нових робочих місць буде створено завдяки роботі трьох нових індустріальних парків у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях. 

Економічна правда

Мінекономіки бізнес
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