На Київщині зареєстрували новий індустріальний парк: чим займатиметься
У Київській області з’явиться новий індустріальний парк "ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК".
Про це повідомляє Міністерство економіки.
"Парк забезпечить роботою близько 3 000 мешканців Київщини", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
"ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК" розміститься на площі 62 га в Новопетрівській сільській територіальній громаді Вишгородського району.
Як зазначили в міністерстві, концепція парку передбачає залучення в його розвиток близько 6 млрд грн інвестицій. Зокрема, майже 4,3 млрд грн планує вкласти ініціатор створення "ГРІН ІНДАСТРІАЛ ПАРК" - ТОВ "Промислово-технологічний парк "Київщина". Ще понад 1,5 млрд грн очікується від потенційних учасників.
"Парк спеціалізуватиметься, зокрема, на виробництві будівельних конструкцій і виробів, готових металевих виробів (крім машин і устаткування), машинобудуванні, харчових продуктів тощо. Також концепція парку передбачає розміщення на його території підприємств, які займаються науково-технічною діяльністю, діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій", - розповіли в пресслужбі Мінекономіки.
Наразі в Реєстр індустріальних парків включено вже 86 парків.
Нагадаємо:
Близько 4,5 тисяч нових робочих місць буде створено завдяки роботі трьох нових індустріальних парків у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Економічна правда