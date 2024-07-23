Нацбанк підвищив курс гривні на 15 копійок

Національний банк України встановив на 23 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3369 грн/$.

Про це повідомляє Minfin.com.ua.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.

Нацбанк на 23 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,99 грн (на 22 липня курс був встановлений на рівні 45,18 грн). Європейська валюта подешевшала на 19 копійок.

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Нагадаємо:

З 1 серпня 2024 року Нацбанк (НБУ) почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років (старого зразка) з метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Економічна правда

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