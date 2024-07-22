Графіки світла на вівторок: протягом доби одночасно вимикатимуть до трьох черг

У вівторок 23 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"23 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень. В інші години доби діятимуть дві черги відключень.

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Водночас ДТЕК попереджає, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Реклама: Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.