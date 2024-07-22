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Судитимуть підозрюваних у заволодінні 100 мільйонів на будівництві сховища "Енергоатому"

Понеділок, 22 липня 2024, 17:41 - Віктор Волокіта

НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб, учасників організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб АТ "НАЕК "Енергоатом" виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. 

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У грудні того ж року між ВП "Атомпроектінжиніринг", який входить у структуру АТ "НАЕК "Енергоатом", та приватною компанією в обхід відкритих торгів уклали договір завершення будівництва сховища. 

"З метою заволодіння коштами держпідприємства додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. 

Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році реалізувала АТ "НАЕК "Енергоатом" втричі дорожче", - йдеться в повідомленні. 

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У результаті цих дій держпідприємство переплатило майже 100 млн грн.

25 жовтня 2023 року про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України повідомили:

  • генеральному директору відокремленого підрозділу АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу АТ "НАЕК "Енергоатом";
  • керівнику приватної компанії, його заступнику та працівнику юридичного відділу компанії.

"Під час досудового розслідування провадження стосовно однієї з підозрюваних закрили у зв’язку з її смертю", - розповіли в НАБУ. 

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством про визнання винуватості в кримінальному провадженні по корупційних злочинах. 

Економічна правда 

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