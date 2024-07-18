ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством про визнання винуватості в кримінальному провадженні по корупційних злочинах.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняку Telegram.

Цей законопроєкт у першому читанні підтримав 231 народний депутат.

"Попри ризики, на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет… Коаліція протягнула через зал перше читання", - написав Железняк.

Реклама:

Голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін вважає, що цей законопроєкт дозволить корупціонерам легально відкуповуватися від в’язниці.

"Якщо його зрештою приймуть, нардепи та міністри, яких спіймали на хабарі, можуть просто заплатити штраф, компенсувати збитки – і уникнути вʼязниці", - написав Шабунін.

Раніше у НАБУ та САП підтримали висновок Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо цього законопроєкту, у якому йдеться про наявність у ньому корупційних ризиків.

Реклама:

Нагадаємо:

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

Економічна правда