Всі розділи
Укр / Рус

БЕБ припинило роботу 8 нелегальних АЗС на Київщині 

Понеділок, 22 липня 2024, 17:12 - Віктор Волокіта
 

Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність з виготовлення бензину та дизелю на території Київської області. 

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ встановили, що протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів з нафтопродуктів невідомого походження. 

Контрафактний бензин та дизель продавали через мережу автозаправних станцій на території м. Києва та Київської області.

Реклама:

Як йдеться в повідомленні, АЗС працювали без будь-яких дозвільних документів та необхідних ліцензій.

За результатами проведених обшуків співробітники БЕБ виявили та вилучили ⁠10 наземних резервуарів з паливно-роздавальними колонками, ⁠понад 2 тис. л бензину марки А-95, майже 500 л дизпалива, мобільні телефони з листуванням та чорнові записи щодо незаконного зберігання та продажу пального, понад 150 тис. грн готівкою. 

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4,5 млн грн.

Реклама:

Нагадаємо:

БЕБ запобігло розтраті понад 300 мільйонів при реконструкції соціальних закладів на Одещині.

Економічна правда. 

БЕБ АЗС
Реклама:
Матеріали за темою
Новини 16 липня: енергетичне обладнання без мита та ПДВ, проблеми "Української броні" 16 липня 2024, 21:00
Продавав воду замість добрив, отримуючи бюджетне відшкодування: БЕБ оголосило підозру 16 липня 2024, 14:19
БЕБ заблокувало роботу українського виробника дефіцитного товару для фронту 16 липня 2024, 13:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті