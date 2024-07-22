БЕБ припинило роботу 8 нелегальних АЗС на Київщині
Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність з виготовлення бензину та дизелю на території Київської області.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи БЕБ встановили, що протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів з нафтопродуктів невідомого походження.
Контрафактний бензин та дизель продавали через мережу автозаправних станцій на території м. Києва та Київської області.
Як йдеться в повідомленні, АЗС працювали без будь-яких дозвільних документів та необхідних ліцензій.
За результатами проведених обшуків співробітники БЕБ виявили та вилучили 10 наземних резервуарів з паливно-роздавальними колонками, понад 2 тис. л бензину марки А-95, майже 500 л дизпалива, мобільні телефони з листуванням та чорнові записи щодо незаконного зберігання та продажу пального, понад 150 тис. грн готівкою.
Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4,5 млн грн.
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Економічна правда.